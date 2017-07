Doublé pour Team SFS

Team SFS, malgré sa victoire mardi dans la seconde épreuve de la 5e étape du Tour de France à la voile, disputée sur deux jours au large des Sables-d'Olonne, conserve la deuxième place au général derrière Trésors de Tahiti.

Victorieux la veille lors du parcours côtier, le bateau Team SFS a profité d'un bon départ lors de la finale des stades nautiques. Sofian Bouvet a gardé son avance sur un parcours plus court que d'habitude, et ainsi effectué le doublé sur cette 5e étape. Grâce à de bonnes performances dans les deux épreuves (deuxième du raid côtier et quatrième des Stades Nautiques), Trésors de Tahiti conserve sa place de leader au classement général avec seulement 2 points d'avance sur Team SFS. Le trio de tête reste inchangé. Les équipages ont désormais effectué la moitié de ce 40e Tour de France. Après deux jours de repos, les 29 bateaux prendront la direction de la Méditerranée et de la baie de Roses (Espagne), près de la frontière franco-espagnole, pour la 6e étape qui se déroulera vendredi et samedi.



Classement général

1. Trésors de Tahiti (Teva Plichart) 468 points

2. Team SFS (Sofian Bouvet) 466

3. Team Oman Sail (Thierry Douillard) 451

4. Fondation FDJ-Des pieds et des mains (Damien Seguin/Damien Iehl) 450

5. Vivacar.fr Cefim (Matthieu Souben) 437