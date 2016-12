Voile - News

Thomas Coville attendu dans la nuit de dimanche à lundi

Thomas Coville, le skipper de Sodebo Ultim' est actuellement positionné au milieu de l'Atlantique Nord à la hauteur de Gibraltar. Son arrivée est prévue à Ouessant entre la nuit du dimanche 25 décembre et la journée du lundi 26. Il a aujourd'hui toujours plus de six jours d'avance sur le temps du record du tour du monde à la voile en solitaire qui est de 57 jours et 13 heures 34 minutes et 6 secondes.