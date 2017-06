Voile - News

The Bridge a pris le départ

La première course réunissant quatre maxi-trimarans de la classe Ultime a pris le départ dimanche au large de Saint-Nazaire, au même moment que le prestigieux Queen Mary 2.

Cette régate inédite à destination de New York s'est élancée dans une ambiance de fête, devant une centaine de milliers de spectateurs venus saluer les bateaux de course mais surtout le majestueux paquebot de croisière, revenu pour l'occasion dans son port de construction, treize ans et demi après lui avoir fait ses adieux.



Cette course en équipages de tous les superlatifs, sur les plus grands multicoques (Classe Ultime, jusqu'à 32 m), avec en toile de fond le Queen Mary 2, deuxième plus gros paquebot du monde, met aux prises quatre des plus grands navigateurs au large français. Qui de Thomas Coville (Sodebo), détenteur du record du tour du monde en solitaire (49 jours), de Francis Joyon (Idec), détenteur du record du tour du monde en équipages (40 jours), de François Gabart (Macif) ou d'Yves le Blévec (Actual), arrivera le premier à New York ? Un anticyclone situé au-dessus de l'Atlantique complique la tâche des skippers qui ne devraient pas passer sous le pont Verrazano avant huit jours. Le Queen Mary 2, lui, qui file droit à une vitesse moyenne de 29 noeuds (environ 53,7 km/h), est attendu samedi matin.