Nicolas Lunven remporte la 1ère étape

Mercredi à 00h 01mn 16s, Nicolas Lunven a franchi en tête la ligne d'arrivée de la première étape de La Solitaire URGO Le Figaro. Le vainqueur de La Solitaire 2009 n'avait jamais remporté d'étape.

Le skipper de Generali, 36 ans, a mis 2 jours 07 heures 31 minutes et 16 secondes pour boucler le parcours entre Bordeaux (Pauillac) et Gijon (Espagne), soit 420 milles à la vitesse moyenne de 7,56 nœuds. C'est la première victoire d'étape pour le Vannetais dont c'est la 9e participation.



Depuis le départ sur la Gironde, il aura tout le temps été aux avant-postes, troisième à la bouée Radio France au Verdon puis quatrième à la bouée Turquie de mi-parcours. C'est peu après le passage du plateau de Rochebonne, alors que le vent et la mer devenaient tempétueux que le vainqueur de l'édition 2009 de La Solitaire URGO Le Figaro a fait une première différence, poussant son bord plein ouest un peu plus loin avant de virer et de mettre le cap tribord amure, vers Gijon. Deuxième mardi matin derrière Adrien Hardy, il a alors prouvé qu'il était l'un des plus rapides de la flotte en prenant les commandes en début d'après-midi pour ne plus jamais les lâcher.



Adrien Hardy (Agir Recouvrement) a franchi en deuxième position la ligne d'arrivée, 13 minutes après Lunven. Sébastien Simon (Bretagne CMB Performance) est arrivé en 3e position, 26 minutes après Lunven.