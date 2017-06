Bellion partant pour le Rhum

Neuvième et 1er bizuth du Vendée Globe, Eric Bellion annonce qu'il participera à la Route du Rhum 2018, au départ de Saint Malo et à destination de Pointe à Pitre, à bord de l'IMOCA Comme un seul homme. "Je ne participerais pas à la Transat Jacques Vabre cette année car ma priorité aujourd'hui est de faire avancer la cause, explique le skipper. Il y a l'exposition, le film, le livre et le manifeste sur lequel nous travaillons. Je vais cependant beaucoup me préparer. J'ai envie de garder la même dynamique que sur le Vendée Globe. On a discuté avec Michel (Desjoyeaux, ndlr) de la meilleure manière pour aller vite. On a parlé de mettre des foils, de changer les dérives et on est arrivés à la conclusion que le plus efficace serait d'améliorer le skipper ! Je vais donc faire du Figaro. C'est un petit bateau et c'est facile de passer du temps en mer, contrairement à l'IMOCA. Je vais faire des compétitions car c'est le meilleur moyen pour me perfectionner même si je sais que je vais ramasser les bouées. Je vais devoir mettre mon égo dans ma poche mais c'est une étape essentielle pour être à ma place au départ de la route du Rhum."