Embiid, tête d'affiche des "étoiles montantes"

Le pivot camerounais de Philadelphie Joel Embiid sera la tête d'affiche du "match des étoiles montantes" de la NBA organisé dans le cadre du All Star Game, organisé cette année à La Nouvelle-Orléans (19 février).

Joel Embiid, grand favori pour le titre de meilleur rookie de la saison, tourne à 22 ans à des moyennes de 19,8 points, 7,8 rebonds et 2,5 contres par match et permet aux Sixers de retrouver des couleurs après trois ans de vaches maigres. Il aura notamment à ses côtés dans l'équipe du reste du monde le pivot letton de New York Kristaps Porzingis. L'équipe de Denver sera représentée par trois joueurs avec le Serbe Nikola Jokic, le Congolais Emmanuel Mudiay et le Canadien Jamal Murray.



L'équipe des Etats-Unis sera de son côté emmenée par un autre pivot, Karl-Anthony Towns (Minnesota), élu meilleur rookie de la saison dernière. Il sera notamment épaulé par Devin Booker (Phoenix), Myles Turner (Indiana) et deux joueurs des Lakers, Brandon Ingram et D'Angelo Russell.



Les joueurs sélectionnés

EQUIPE AMERICAINE

Devin Booker

Malcolm Brogdon

Marquese Chriss

Brandon Ingram

Frank Kaminsky

Jahlil Okafor

D'Angelo Russell

Jonathon Simmons

Karl-Anthony Towns

Myles Turner



EQUIPE MONDE

Joel Embiid

Danté Exum

Pelicans

Nikola Jokic

Trey Lyles

Emmanuel Mudiay

Jamal Murray

Kristaps Porzingis

Domantas Sabonis

Dario Saric