Joyon bat le record de l'Atlantique par surprise !

Parti seul de New York pour simplement ramener son bateau chez lui, Francis Joyon a improvisé un record de la traversée de l'Atlantique, qu'il détenait déjà et qu'il a amélioré mercredi de 49 minutes.

A 61 ans, Francis Joyon a ajouté un nouveau record sur sa longue liste d'exploits en mer mais il s'agit cette fois du premier qu'il réalise en solitaire sur ce maxi trimaran Idec Sport, jusque-là dédié aux performances en équipage. En janvier il a pulvérisé le record du tour du monde en équipage avec ce géant des mers (40 jours). Sans s'y être préparé ni avoir calculé d'opportunité météorologique, Joyon a réalisé ce coup de maître en reliant New York au cap Lizard (sud-ouest de l'Angleterre) en 5 jours 2 heures 7 minutes. Il a ainsi amélioré son propre record, jamais tombé depuis 4 ans (5 j 2 h 56 min avec son ancien bateau Idec) et pour lequel Thomas Coville (Sodebo) est actuellement en stand-by à New York dans l'espoir de faire la traversée en moins de 5 jours.





"J'ai quitté New York dans la précipitation"



Contrairement à Coville, détenteur du record du tour en monde en solitaire (49 jours) qui a annoncé il y a quelques semaines vouloir battre le record de la traversée de l'Atlantique, Joyon n'a rien dit. La mouche l'a piqué jeudi soir alors qu'il avait décidé de rentrer seul à la Trinité-sur-Mer (Morbihan) après une course transatlantique en équipage entre Saint-Nazaire et New York (The Bridge), à laquelle Coville a aussi pris part. "J'ai quitté New York dans la précipitation. Je n'ai même pas eu le temps de m'occuper de l'avitaillement", a-t-il raconté.