Voile - Résultats

François Gabart remporte The Bridge

François Gabart (Macif) a remporté lundi The Bridge, une course transatlantique inédite en équipage entre 4 grands multicoques de la catégorie des 'Ultime', après 8 jours 31 min de traversée, de Saint-Nazaire à New York.

Le marin et ses cinq hommes d'équipage, en tête de bout en bout, ont franchi la ligne à 13h31 locale (19h31 française), après 8 jours 00 h 31 min de traversée, avec plusieurs heures d'avance sur leur poursuivant direct, Francis Joyon (Idec). Le vainqueur du Vendée Globe 2012/2013 a parcouru au total 3582,13 milles nautiques (6634 km) à la vitesse moyenne de 18,61 noeuds (34,5 km/h environ).



Gabart, qui s'attaquera au record du tour du monde en solitaire à l'automne, a remporté The Bridge, un an après avoir gagné The Transat, une course également d'est en ouest mais en solitaire (Plymouth/ENG - New York). Il avait mis 8 jours et 8 heures.



The Bridge est une course inédite sur l'Atlantique d'est en ouest, mettant pour la première fois en compétition les maxi-trimarans de course au large les plus rapides au monde, les Ultime. Le départ a été donné dimanche soir à 19h00 française, au même moment que celui du Queen Mary 2, le deuxième plus gros paquebot du monde construit à Saint-Nazaire et associé symboliquement à cette course. Le QM2 est arrivé dimanche à 07h00 locale (13h00 française).