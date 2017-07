Pas de course aujourd'hui

Des vagues imposantes et des pointes de vent jusqu'à 25 noeuds ont contraint jeudi l'organisation des Extreme Sailing Series à reporter la première journée de course de la quatrième étape à Barcelone. "Il aurait été difficile pour n'importe quel bateau de courir dans ces conditions. Les bateaux sont si proches les uns des autres que la situation serait dangereuse et pourrait provoquer des risques de chavirage", a expliqué le directeur de course John Craig.



Le vent devrait faiblir vendredi sur la Catalogne et permettre aux huit équipages internationaux d'en découdre jusqu'à dimanche.