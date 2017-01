Un accord-cadre pour la Coupe de l'America

C'est une première dans la longue histoire de la Coupe de l'America. Depuis son origine, en 1851, les différents acteurs ne sont jamais parvenus à donner un cadre au-delà de deux ans que ce soit sur la date et le lieu de la compétition ou encore le type de bateaux. C'en est fini de toutes ces incertitudes pernicieuses. A la suite d'un travail conjoint des équipes engagées sur la prochaine édition, un accord-cadre fixe différentes modalités pour les deux prochaines éditions.

C'est à Londres, au sein de la Maison Garrard's, le joaillier qui a conçu l'aiguière d'argent en 1848, que se sont retrouvés Jimmy Spithill (Oracle Team USA), Sir Ben Ainslie (Land Rover BAR), Dean Barker (Softbank Team Japan), Torbjorn Tornqvist (Artémis Racing) et Franck Cammas ( Team France). Ensemble, ils ont officialisé l'entente commune de leurs équipes sur un cadre pour les 36ème et 37ème Coupe de l'America. Cinq des six concurrents (il manque Emirates Team New Zealand, ndlr) et leur Yacht Club sont signataires de cet accord.



Il offre une visibilité de ce que sera la Coupe de l'America à l'horizon 2021, ce qui permettra à cette dernière de se positionner bien en amont dans le calendrier des grandes compétitions internationales et permettra d'encourager les inscriptions d'autres nations. Ainsi, il a été convenu que la Coupe de l'America se déroulera tous les deux ans, soit en 2019 pour la 36e édition et en 2021 pour la 37e. Le circuit préliminaire, America's Cup World Series (ACWS), débutera au cours du 4e trimestre 2017. L'ambition est que ce circuit comporte 12 événements internationaux au cours des deux prochaines années.



La première année des ACWS sera disputée sur des AC45 Foiling, c'est-à-dire sur les catamarans ayant courus les étapes 2015 et 2016. Une transition s'opérera à compter de la deuxième année vers les catamarans de la Class America's Cup, classe qui aura concouru en 2017 aux Bermudes.(avec toutefois une modification de la règle de manière à étendre entre 4 et 26 nœuds, la gamme de vent dans laquelle peuvent courir les bateaux). Après ce passage aux Class AC, les AC45 Foiling sortiront définitivement du circuit.



Le dernier grand prix des ACWS se tiendra sur le lieu où se jouera la Coupe. Le classement de ce circuit déterminera les équipes sélectionnées pour concourir sur les America's Cup Playoffs. A propos : le lieu où se tiendra la 36e Coupe de l'America sera choisi par le vainqueur de la 35e.



Pour réduire les coûts, les équipes ne seront pas autorisées à construire, à tester ou à s'entraîner sur les bateaux du type AC45 Turbo comme cela est aujourd'hui permis.



"Grâce à cette entente historique, nous allons pouvoir présenter à nos partenaires et à nos futurs soutiens un plan clair afin que leur engagement se constitue sur de bases précises, estime Franck Cammas, skipper et l'un des fondateurs de Team France. C'est rassurant pour tout le monde et ça permet de construire une stratégie sur le long terme. Je pense que c'est vraiment une réelle avancée pour la Coupe de l'America afin qu'elle reste ce qu'elle est, à savoir le summum dans la course à la voile."



Les mêmes règles seront appliquées sur la 37e Coupe de l'America, à la seule différence que seuls les bateaux de la Class AC régateront sur l'ensemble des courses.