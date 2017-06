Trop de vent, les courses reportées

Les courses de mercredi, comptant pour les demi-finales des challengers de la Coupe de l'America aux Bermudes, ont été reportées à jeudi, en raison d'un vent trop fort. Une décision qui intervient également au lendemain du chavirage de l'un des concurrents à cause du vent justement.



Les organisateurs ont indiqué mercredi que le vent soufflait au delà de 24 noeuds, ce qui est la limite à ne pas dépasser pour courir. Mardi, le bateau des Néo-zélandais a chaviré vers l'avant avant même d'avoir franchi la ligne de départ, emporté par de forts vents, lors de la 4e et dernière régate de la journée. Personne n'a été blessé mais le bateau a été fortement endommagé. Les embarcations des Suédois et des Japonais, en lice également mardi, ont elles aussi subi des dégâts en raison du vent.



Les 4 manches de mercredi se joueront jeudi alors que les prévisions météo seront plus favorables. Et 2 courses supplémentaires devraient être disputées jeudi pour ne pas trop perturber la suite du programme. Vendredi est une journée de repos mais pourra être utilisée pour terminer les demi-finales si nécessaires.