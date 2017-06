Team New Zealand chavire

Le bateau de l'équipe néo-zélandaise a chaviré avant de prendre le départ de la quatrième course mardi, lors des demi-finales des challengers de la Coupe de l'America.

Dans la zone de pré-départ, Emirates Team New Zealand a eu le nez planté dans l'eau en raison du vent très fort jusqu'à ce que l'aile bascule complètement vers l'avant. Les secours sont vite intervenus et le bateau a été remis sur ses deux appuis, laissant apparaître le haut de l'aile fortement endommagé.



Les navigateurs présents sur le bateau sont tous sains et saufs. Certains sont tombés à l'eau et ont été rapidement récupérés par les bateaux de l'organisation alors que 3 d'entre eux, les +grinders+ qui pédalent pour fournir l'énergie, sont restés coincés dans l'une des coques.



La course a été de fait remportée par les adversaires des Néo-zélandais, les Britanniques de Land Rover BAR.





Résultats



Softbank Team Japan (JPN) bat Artemis Racing (SWE)

Emirates Team New Zealand (NZL) bat Land Rover BAR (GBR) sur abandon

Softbank Team Japan (JPN) bat Artemis Racing (SWE)

Land Rover BAR (GBR) bat Emirates Team New Zealand (NZL) sur abandon





Coupe de l'America - Team New Zealand chavire par Omnisport-fr



Classement

1re demi-finale:

Emirates Team New Zealand (NZL) 3 pts

Land Rover BAR (GBR) 1 pt



2e demi-finale:

Softbank Team Japan (JPN) 3 pts

Artemis Racing (SWE) 1 pt