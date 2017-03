Premiers bords de Groupama Team France aux Bermudes

Première navigation et premier vol du Class AC Groupama Team France vendredi aux Bermudes où se tiendra la Coupe de l'America du 26 mai au 25 juin.

Mis à l'eau le 13 mars, le Class AC Groupama Team France a réalisé son premier vol trois jours plus tard, vendredi 16 mars, au cœur de la baie de Great Sound où se dérouleront, à compter du 26 mai prochain, les matchs de la prochaine édition de la Coupe de l'America. C'est à la barre de ce catamaran volant de 15 mètres que l'équipage de Franck Cammas défendra les couleurs françaises face aux quatre autres challengers : Emirates-Team NewZealand, Artemis Racing, Land Rover BAR et SoftBank Team Japan.



"Pour une première, c'est plutôt une réussite, d'autant qu'il y avait pas mal de vent, 18 noeuds avec des rafales à 20 au début !, commente le skippeur. Nous avons eu de bonnes sensations. Nous y sommes allés crescendo et avons petit à petit tiré sur notre Groupama Team France jusqu'à faire des bords rapides tant au (vent) portant qu'auprès (face au vent). Cependant, nous n'avons pas utilisé, sur cette première, toute la puissance du bateau, même si nous avons atteint les 37 noeuds (68 km/h) à un moment."



L'équipage s'est concentré à rependre ses marques après quasiment trois mois sans navigation : "Nous avons réellement navigué 1h15 à toutes les allures. Nous n'avons pas travaillé les manœuvres mais avons préféré ré-apprivoiser notre catamaran en ligne droite. Le fait qu'il soit plus grand, aide à gagner en stabilité. Les coques mesurent 1 mètre 50 de plus que celles de notre bateau test. Nous allons assez vite et, tout de suite, dès les premiers bords, un bon équilibre a été atteint. Le bateau est vraiment très agréable."