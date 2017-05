Première victoire du défi français

Le défi français Groupama Team France a remporté dimanche sa première victoire en battant le bateau suédois Artemis Racing lors des qualifications de la Coupe de l'America.

Groupama Team France, skippé par Franck Cammas, a pris assez vite l'ascendant sur Artemis Racing et a coupé la ligne avec 3 secondes d'avance sur son rival. Avec cette victoire, l'équipage français s'est relancée au lendemain de ses deux défaites inaugurales.



Le défi Artemis a battu le defender, Oracle Team USA, sa première défaite. Mais les Américains conservent la tête au classement général après deux jours de compétition.



Seule une équipe a fait un sans faute dimanche, Emirates Team New Zealand, victorieuse de Softbank Team Japan puis de Land Rover BAR.



Lundi, Groupama Team France a deux nouvelles courses à son programme de la 3e journée des qualifications (Coupe Louis-Vuitton): la première contre les Britanniques de Land Rover BAR et la seconde face aux Japonais de Softbank Team Japan.



Résultats

Groupama Team France (FRA) bat Artemis Racing (SWE)

Oracle Team USA (USA) bat Land Rover BAR (GBR)

Emirates Team New Zealand (NZL) bat Softbank Team Japan (JPN)

Artemis Racing (SWE) bat Oracle Team USA (USA)

Emirates Team New Zealand (NZL) bat Land Rover BAR (GBR)

Oracle Team USA (USA) bat Softbank Team Japan (JPN)



Classement à l'issue de la 2e journée

1. Oracle Team USA (USA) 5 pts

2. Land Rover BAR (GBR) 3 pts

. Emirates Team New Zealand (NZL) 3 pts

4. Artemis Racing (SWE) 2 pts

5. Softbank Team Japan (JPN) 1 pt

. Groupama Team France (FRA) 1 pt