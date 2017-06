Le défi français éliminé

Le bateau français a été éliminé vendredi de la 35e Coupe de l'America après avoir été battu par des Néo-Zélandais très forts, lors du 2e tour des qualifications aux Bermudes.

Les noms des quatre challengers qui accèdent aux demi-finales sont donc connus: il s'agit de Emirates Team New Zealand (NZL), Artemis Racing (SWE), Land Rover BAR (GBR) et Softbank Team Japan (JPN).



Les deux premiers tours ont mis aux prises les 5 challengers ainsi que le defender, Oracle Team USA, qui s'est invité sur cette première partie des qualifications. A l'issue du 2e tour, un challenger est éliminé, les quatre autres vont en demies. Le 2e tour s'achève samedi et il reste encore une régate au bateau Groupama Team France mais même une victoire ne leur permettrait pas de poursuivre dans la compétition.