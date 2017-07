Direction Auckland

La prochaine Coupe de l'America aura lieu à Auckland, en Nouvelle-Zélande, en 2021. Team New Zealand, nouveau détenteur de l'Aiguière d'argent, et son challenger officiel, le syndicat italien Luna Rossa, ont présenté mercredi matin les grandes lignes de la prochaine Coupe de l'America.



La prochaine édition se tiendra durant l'été austral 2021, soit entre janvier et mars. Auckland accueillera donc la compétition pour la troisième fois, après 2000 et 2003.



Le format de compétition sera vraisemblablement rallongé, mais dépendra du nombre d'équipes engagées. Point intéressant, le bateau sera soumis à une clause de nationalité. Il devra être entièrement construit dans le pays duquel il porte le pavillon. Un aspect qui avait été abandonné lors de la dernière Coupe – seuls 20% des AC50 devaient être produit au pays.