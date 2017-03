Voile - News

Bureau Vallée 2 dans le grand bain

Après 1 mois et demi de chantier, Bureau Vallée 2 (ex-Banque Populaire) a été mis à l'eau vendredi à Lorient. Les premières navigations de tests et de prises en main du bateau auront lieu la semaine prochaine pour permettre aux skippers Louis Burton et Servane Escoffier de se familiariser avec leur nouveau bateau.

"Après un séjour à la montagne, j'ai enfin pu retrouver un rythme de sommeil normal, explique Louis Burton. L'altitude et le contexte « neige » permettent de fatiguer l'organisme et de recaler son horloge biologique. C'est donc en pleine forme que j'aborde la phase finale de préparation de mon nouveau Bureau Vallée qui a retrouvé la mer aujourd'hui. Les équipes de Bureau Vallée, de Banque Populaire et les fournisseurs pour la déco ont accompli un gros travail pour respecter l'objectif d'une mise à l'eau avant le 31 mars. Je leur tire mon chapeau car la coordination a été excellente. Nous abordons donc toutes ces phases importantes avec une grande sérénité."



"Je suis impressionné par la transformation de mon bateau de course, autant par la forme de la carène, la sensation de puissance qu'elle procure, que par cette nouvelle décoration imaginée par le design team du projet et les équipes de Bureau Vallée, notamment Bruno Peyroles, Thierry Grimonprez, et Christel Jaffres. Là aussi une bonne coordination liée à une vraie recherche marketing a été menée pour mettre en valeur au mieux les symboles de mon sponsor, tout en essayant de mettre le moins de peinture possible afin de ne pas alourdir cette formidable machine."



Après une semaine de prise en main, Bureau Vallée 2 va être convoyé vers Saint-Malo, son nouveau port d'attache, pour poursuivre la préparation et les entrainements en vue de la Transat Jacques Vabre 2017.