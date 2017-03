Triathlon - Résultats

Vincent Luis 3e pour son retour

Pour son retour sur le World Triathlon Series (WTS), le circuit principal courte distance, le Français Vincent Luis a pris samedi la 3e place de l'épreuve d'ouverture de la saison à Abou Dhabi, derrière l'Espagnol Javier Gomez, également de retour. Luis décroche à 27 ans son 7e podium sur le WTS, alors qu'il n'a plus participé à une course du circuit depuis la saison 2015. Il lui a manqué quelques mètres pour passer le Britannique Thomas Bishop pour le gain de la deuxième place. "C'est génial, parce que je suis de retour sur le WTS après plus d'un an d'absence et je suis content de retrouver le podium. Je vais jouer le jeu de la Series, donc c'est bien de commencer comme ça", a expliqué Luis après sa course.