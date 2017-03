Triathlon - Fédérations

Philippe Lescure réélu

Philippe Lescure est réélu à la présidence de la Fédération Française de Triathlon (FFTri), pour l'olympiade 2017-2020, avec 81,31% des suffrages exprimés.

"Cette élection est une véritable reconnaissance du travail fourni par l'ensemble des élus lors du dernier mandat, a réagi le président réélu. De plus, il permet d'engager notre fédération vers de nouveaux challenges autour de piliers qui ont guidé nos réflexions. Ouvrir la pratique au plus grand nombre, affirmer l'ambition olympique et paralympique, mieux communiquer et fédérer, tels sont les clés du projet que j'ai porté avec conviction."



Au terme de l'olympiade 2017-2020, la FFtri ambitionne de porter son nombre de licenciés à 75.000.