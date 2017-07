Triathlon - Résultats

Le relais mixte australien en or

Les Australiens ont remporté le titre de champions du monde de relais mixte en triathlon, dimanche à Hambourg (Allemagne), devant les Américains et les Néerlandais, alors que l'épreuve fera son entrée au programme olympique en 2020 à Tokyo. Grâce à son finish en course à pied, Jacob Birthwistle a offert la victoire à ses coéquipiers Charlotte McShane, Matthew Hauser et Ashleigh Gentle, pour le premier titre australien de la discipline. Ils ont devancé les Américains, qui avaient aligné sa star féminine, Katie Zaferes, en 3e position dans le relais. Le podium est complété par les Néerlandais, en bronze. Les Français, emmenés par Jeanne Lehair, Pierre Coninx, Emilie Morier et Vincent Luis, ont pris la 6e place, à 1 minute 10 secondes de la victoire.