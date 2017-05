Triathlon - Résultats

Deuxième victoire pour Mario Mola

Le triathlète espagnol Mario Mola a signé sa deuxième victoire de la saison sur le World Series (WTS), circuit principal des distances courtes, à Yokohama (Japon), alors que chez les dames, la triathlète des Bermudes Flora Duffy s'est imposée.

Déjà vainqueur le mois dernier en Australie, Mario Mola a devancé son compatriote Fernando Alarza de huit secondes, et le Norvégien Kristian Blummenfelt de onze secondes. Pour sa première course WTS de la saison, le vice-champion olympique de la discipline à Rio, le Britannique Jonathan Brownlee a pris la 42e place à près de 3 minutes de Mola.



La course s'est disputée sur le format olympique (1,5 km de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied), alors qu'en Australie début avril, il s'agissait d'un format sprint, deux fois moins long.



Chez les dames, Duffy a très nettement devancé l'Américaine Katie Zaferes, avec une avance de près de deux minutes. Une autre Américaine, Kirsten Kasper, a complété le podium.