Jean-Charles Valladont N.1 mondial

Le Français Jean-Charles Valladont, vice-champion olympique de tir à l'arc à Rio en août 2016, a remporté dimanche l'étape de Coupe du monde d'Antalya, et en profite pour devenir N.1 mondial, grâce à sa victoire en finale contre l'Américain Brady Ellison 6 à 2. "N.1 mondial, c'est génial, j'arrive au niveau de Lionel Torres (dernier Français N.1 mondial). Sur un CV, ça rend bien", a réagi non sans humour le Français.



Valladont s'avançait en favori en Turquie, en l'absence des Sud-Coréens, qui dominent la discipline. Le Franc-Comtois de 28 ans a tenu son rang, et remporte sa troisième étape de Coupe du monde. Son dernier succès remontait à l'étape de Wroclaw en 2015, alors que sa première victoire datait de 2011 à... Antalya.



A noter aussi la deuxième place par équipes mixte de Valladont associé à Audrey Adiceom (20 ans), alors que l'épreuve fera son entrée au programme olympique en 2020 à Tokyo.