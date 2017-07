Wimbledon en direct : Nadal, Murray, Halep, Tsonga du beau monde sur les courts

Début du deuxième tour à Wimbledon ce mercredi avec Tsonga, Nadal, Murray, Pouille et un duel 100% français entre Paire et Herbert chez les hommes. Du côté filles on retrouvera Caroline Garcia, Simona Halep et même la toute jeune vainqueur de Roland-Garros, à savoir Ostapenko.





Hommes:

Andy Murray (GBR) [1] - Dustin Brown (GER)

Rafael Nadal (ESP) [4] - Donald Young (USA)

Kei Nishikori (JPN) [9] - Sergiy Stakhovsky (UKR)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) [12] - Simone Bolelli (ITA)

Florian Mayer (GER) - Marin Cilic (CRO) [7]

Aljaz Bedene (GBR) - Damir Dzumhur (BIH)

Jerzy Janowicz (POL) - Lucas Pouille (FRA) [14]

Lukas Rosol (CZE) - Gilles Muller (LUX) [16]

Jiri Vesely (CZE) - Fabio Fognini (ITA) [28]

Nikoloz Basilashvili (GEO) - Sam Querrey (USA) [24]

Steve Johnson (USA) [26] - Radu Albot (MDA)



Femmes:

Johanna Konta (GBR) [6] - Donna Vekic (CRO)

Qiang Wang (CHN) - Venus Williams (USA) [10]

Beatriz Haddad Maia (BRA) - Simona Halep (ROU) [2]

Heather Watson (GBR) - Anastasija Sevastova (LAT) [18]

Elena Vesnina (RUS) [15] - Victoria Azarenka (BLR)

Camila Giorgi (ITA) - Madison Keys (USA) [17]

Francesca Schiavone (ITA) - Elina Svitolina (UKR) [4]

Jelena Ostapenko (LAT) [13] - Francoise Abanda (CAN)

Dominika Cibulkova (SVK) [8] - Jennifer Brady (USA)

Caroline Garcia (FRA) [21] - Ana Bogdan (ROU)