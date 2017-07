Vers une finale Venus Williams - Garbine Muguruza ?

L'Américaine Venus Williams et l'Espagnole Garbine Muguruza se sont montrés les plus efficaces lors des quarts de finale dames, ce mardi à Wimbledon.

Venus Williams a remporté le choc des générations contre la championne de Roland-Garros Jelena Ostapenko, pour accéder au demi-finales de Wimbledon et a maintenant une belle opportunité de soulever un huitième trophée majeur, neuf ans après son dernier sacre londonien. A 37 ans, l'Américaine est devenue la joueuse la plus âgée à rallier le dernier carré depuis 1994 et sa compatriote Martina Navratilova, qui s'était inclinée en finale contre l'Espagnole Conchita Martinez cette année-là.



Prochain obstacle sur sa route: la Britannique Johanna Konta (7e) qui a éliminé la Roumaine Simona Halep (2e) en trois sets très accrochés : 6-7(2), 7-6(5), 6-4.



L'Espagnole Garbine Muguruza a pour sa part éliminé la Russe Kuznetsova en deux manches, 6-3, 6-4. Elle sera opposée en finale à la vainqueure du denier quart de finale entre Magdalena Rybarikova et Coco Vandeweghe qui a été interrompu par la pluie. La Slovaque menait 1 set à 0 (6-3, 2-2) contre l'Américaine au moment de l'interruption.