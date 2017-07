Venus Williams: "je suis anéantie, j'ai le coeur brisé"

Quelques heures avant de débuter son Wimbledon, Venus Williams a déclaré qu'elle était encore très touché par affaire d'accident de la route. La championne de tennis américaine a été déclarée responsable d’un accident de la route qui a coûté la vie à un homme de 78 ans par la police de Palm Beach Gardens jeudi.





Les faits remontent au 9 juin dernier, tout près de la résidence de la star du tennis féminin. Selon un rapport de la police locale, consulté par l'AFP, l'aînée des sœurs Williams (37 ans) se serait engagée dans un croisement, sans respecter la priorité de circulation. Elle aurait percuté un autre véhicule où se trouvait un couple qui a immédiatement été transporté à l'hôpital. La conductrice, âgée de 68 ans, souffrait alors de multiples fractures et son mari passager, 78 ans, d'un traumatisme crânien. Après 14 jours d'hospitalisation et plusieurs interventions chirurgicales, ce dernier est décédé des suites de ses blessures.



Dans son rapport, la police précise que la tenniswoman, actuellement 11ème du classement WTA, ne conduisait pas sous l'emprise d'alcool ni de drogue, et n'utilisait aucun appareil électronique susceptible de la distraire au moment des faits. Il a également été établi qu'elle roulait à 8km/h lors de la collision. L'enquête sur les circonstances de l'accident se poursuit.



L'avocat de Venus Williams a indiqué dans un communiqué qu'il s'agissait d'un « accident malheureux » et que sa cliente « tenait à présenter ses condoléances à la famille qui a perdu l'un des siens ».



L'Américaine, est attendue à Wimbledon ce lundi face à la Belge Elise Mertens pour débuter son Wimbledon 2017. L'Américaine pourrait tomber très tôt dans la compétition car comme elle l'explique elle a du mal à se remettre de cette affaire: "Je suis anéantie, j'ai le coeur brisée par cet accident. Mes plus sincères condoléance à la famille et aux proches de Jerome Barson, qui sont dans mes pensées et mes prières", a-t-elle écrit sur sa page Facebook pour sa première déclaration publique à propos de cet accident.