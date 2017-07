Tsonga avance, Pouille chute

Jo-Wilfried Tsonga a dominé l'Italien Simone Bolelli tandis que Lucas Pouille a chuté face Jerzy Janowicz. Ce dernier affrontera Benoît Paire au prochain tour.

Le N.1 français Jo-Wilfried Tsonga s'est qualifié pour le troisième tour de Wimbledon en battant sans trembler l'Italien Simone Bolelli en mois de deux heures, 6-1, 7-5, 6-2. Le Manceau (32 ans), 10e mondial, qui disputait son 600e match sur le circuit ATP, a dominé l'Italien de la tête et des épaules, en réussissant notamment 13 aces et en ne cédant jamais son service. Bolelli (31 ans), ancien joueur du top 40 mais descendu au 313e rang mondial après avoir été éloigné des courts pendant huit mois à la suite d'une opération du genou gauche en juin 2016, s'est tout de même procuré quatre balles de break. Mais Tsonga, auteur de 32 coups gagnants, n'a pas craqué dans les moments importants. Le double demi-finaliste à Londres (2011, 2012), quart-de-finaliste en 2016, affrontera au prochain tour le gagnant du match entre le Géorgien Nikoloz Basilashvili et l'Américain Sam Querrey, tête de série N.24.



Le Français Lucas Pouille a été éliminé dès le deuxième tour de Wimbledon par le Polonais Jerzy Janowicz, 141e mondial, en quatre sets 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), 3-6, 6-1. Le 16e joueur mondial, quart de finaliste en 2016, s'est incliné en 2 h 45 min contre Janowicz, qui avait atteint les demi-finales à Londres en 2013. Vainqueur sur l'herbe de Stuttgart, un tournoi préparatoire à Wimbledon, le Nordiste avait suscité des espoirs sur le gazon londonien. Mais le Français, vainqueur sans forcer en quatre sets du Tunisien Malek Jaziri, 77e mondial, au premier tour, a à nouveau craqué dans un tournoi du Grand Chelem. A Roland-Garros, le joueur âgé de 23 ans avait aussi craqué dès le troisième tour. Rattrapé par des crampes de stress, il s'était incliné en cinq manches contre l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas. Il avait aussi été éliminé dès le premier tour à l'Open d'Australie. Janowicz, lui, affrontera un autre Français, Benoît Paire qui s'est qualifié mercredi pour le troisième tour après sa victoire en trois sets sur son compatriote Pierre-Hugues Herbert, 7-6 (7/4), 6-1, 6-4. Après un premier set disputé, Paire, 46e mondial, a dominé le match sur le gazon londonien pour conclure en 1 h 44 min face au vainqueur de l'édition 2016 en double, 70e joueur mondial en simple.