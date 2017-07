Murray et les Britanniques sont sous le choc

C'est un véritable cataclysme qui s'est abattu sur Wimbledon ce mercredi. Le local et tenant du titre du tournoi, Andy Murray s'est incliné en quart de finale du tournoi face à l'Américain, Sam Querrey.

Wimbledon 2017 est terminé pour Andy Murray et le peuple Britannique. Le numéro un mondial n'a pas pu venir à bout de l'Américain Sam Querrey (28e) et s'incline en 5 sets, 4-6 / 6-4 / 6-7 / 6-1 / 6-1. L'Ecossais menait pourtant deux manches à une face au géant américain.



Celui-ci a pu compter sur ses 27 aces et un pourcentage de première balle solide. En grande difficulté dans ses déplacements après la troisième manche, le Britannique n'a pas pu lutter face à la puissance de frappe de Querrey, devenu le premier Américain à atteindre les demi-finales d'un tournoi majeur depuis la dernière finale à Londres d'Andy Roddick en 2009.



Murray visait lui sa 22e demi-finale dans les "Majors", la huitième dans son jardin où il avait conquis un deuxième trophée l'an passé. Battu une seule fois par son adversaire lors de leurs huit précédents matches, l'Ecossais de 30 ans avait pris une option sur une nouvelle victoire en s'adjugeant le troisième set au forceps.



Mais ensuite, il n'a pas pu tenir la distance surtout dans la diagonale de revers où les frappes lourdes de Querrey ont souvent fait mouche au grand dame des quelque 15.000 spectateurs du Centre court. Au bout de deux derniers sets à sens unique, le Californien Querrey a conclu la partie sur un 27e ace, face à un Murray impuissant.



Ses problèmes à la hanche avaient perturbé la préparation sur herbe de Murray, contraint de renoncer à deux exhibitions. Après cette défaite, il n'est pas à l'abri de perdre sa première place si le Serbe Novak Djokovic devait à remporter le tournoi.



"C'est super. C'est un rêve qui devient réalité surtout à Wimbledon, un

tournoi vraiment spécial pour moi", a réagi Querrey qui s'était arrêté en

quarts de finale l'an passé. Le tombeur de Jo-Wilfried Tsonga en huitième de finale réalise un exploit et se retrouve dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. Il pourrait affronter Marin Cilic ou Gilles Muller.



Les Britanniques peuvent encore se consoler avec Johanna Konta qui va disputer sa demi-finale demain dans le tableau féminin.





8. Pour la 1ère fois depuis 8 ans et Roddick à Wimbledon, un joueur américain s'est qualifié en 1/2 d'un tournoi du Grand Chelem. #Querrey pic.twitter.com/LNv0RrqTac — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) 12 juillet 2017





Le tenant du titre est OUT ! Sam #Querrey sort un Andy #Murray blessé 3-6 6-4 6-7 6-1 6-1 pour rejoindre les demi-finales ! #Wimbledon pic.twitter.com/0elpcCjXY7 — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) 12 juillet 2017