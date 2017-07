Muguruza sacrée à Wimbledon

Après Roland-Garros en 2016, Garbine Muguruza remporte à Wimbledon son deuxième titre du Grand Chelem. L'Espagnole, âgée de 23 ans, a battu en finale l'Américaine Venus Williams, 7-5, 6-0.





L'Espagnole Garbine Muguruza, 15e joueuse mondiale, a privé l'Américaine Venus Williams (11e) d'un huitième titre majeur en remportant sa première finale à Wimbledon, en deux sets (7-5, 6-0) samedi. C'est le quatrième trophée remporté par la jeune joueuse, 23 ans, le deuxième en Grand Chelem, après Roland-Garros 2016.



Muguruza s'est effondré à genoux sur le gazon du "Centre court" après avoir converti sa balle de match grâce un "challenge". La balle frappée en coup droit par Venus Williams, jugée bonne par l'arbitre, est en fait tombée au delà de la ligne de fond de court.



La partie, très serrée pendant un set, a viré en véritable cavalier seul de l'Espagnole dans la seconde manche. Venus Williams, qui espérait remporter à 37 ans un sixième Wimbledon, pourra regretter d'avoir manqué deux balles de set dans le premier acte.



Muguruza devient la deuxième joueuse espagnole à triompher sur le gazon du All England Club après sa capitaine de Fed Cup Conchita Martinez, lauréate en 1994, qui l'a coachée pendant le tournoi. La native de Caracas, au Venezuela, avait enrôlé sa glorieuse aînée pour le tournoi en raison de l'absence de son entraîneur attitré, le Français Sam Sumyk, resté auprès de sa compagne enceinte. L'ex-N.2 mondiale voulait mettre toutes les chances de son côté pour s'emparer du "Venus Rosewater dish", le vénérable plateau d'argent remis à la lauréate. Elle l'avait touché du doigt il y a deux ans mais Serena Williams, la soeur cadette de Venus, avait eu le dernier mot en finale. Dépossédée de son titre à Roland-Garros le mois dernier, après sa sortie précoce dès les huitièmes de finale, Muguruza confirme avec ce deuxième "Major" qu'elle incarne bel et bien l'avenir du circuit. Elle compte désormais autant de trophées majeurs que l'Allemande Angelique Kerber, lauréate de l'Open d'Australie et de l'US Open l'an passé, qui va perdre sa place de N.1 mondiale lundi au profit de la Tchèque Karolina Pliskova. Muguruza réintégrera, elle, la cinquième place du classement.