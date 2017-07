Les demi-finales dames en direct

Quatre nationalités différentes pour seulement deux places en finale de ce Wimbledon 2017. Rybarikova - Konta - Venus Williams et Muguruza. Qui sortira vainqueur du dernier carré ?





Garbine Muguruza (ESP) [14] - Magdalena Rybarikova (SVK)

Ce match est une demi-finale surprise car on ne connaissait pas les talents de Garbine Muguruza sur le gazon anglais. Au cours du tournoi elle a été très impressionnante et n'a perdu qu'un seule petit set face à la numéro une mondiale, Angélique Kerber. Spécialiste de la terre-battue elle prouve que cette saison la tête de série numéro 14 à véritablement passé un cap et qu'il sera difficile de la faire sortir de son Wimbledon 2017.



En face se dresse une adversaire surprise, une Slovaque de 28 ans qui est venu à bout au cours de la quinzaine de la Tchèque Pliskova, annoncé comme très dangereuse sur cette surface. Elle n'aura donc absolument rien à perdre ce jeudi sur le Center Court face à une espagnole qu'elle a déjà battu à deux reprises.



Venus Williams (USA) [10] - Johanna Konta (GBR) [6]

Johanna Konta n'a pas le droit à l'erreur. Depuis l'élimination d'Andy Murray, la Britannique est la seule rescapé et va jouer une adversaire avec beaucoup d'expérience sur gazon. Choqué par son affaire d'accident de la route, Venus Williams est pourtant toujours là et prête à décrocher une place en finale.



A 37 ans, elle pourrait devenir l'une des plus vieilles joueuses à remporter un tournoi du Grand Chelem. Au tour précédent, elle a montré qu'elle avait encore de beaux jours devant elle, grâce à une victoire face à la nouvelle terreur du circuit féminin, Ostapenko. Konta, tête de série numéro 6 est donc prévenu.