Kei Nishikori s'est qualifié pour la suite du tournoi avec un succès tranquille sur l'Italien Marco Cecchinato 6-2 / 6-2 / 6-0. Au prochain tour il retrouvera soit Julien Benneteau soit Sergiy Stakhovski qui s'affronte cet après-midi sur le gazon anglais.



That was... quick. Nishikori d. Cecchinato 6-2, 6-2, 6-0, in 1h12, to reach #Wimbledon R2. 37 winners and 14 UE. [getty] pic.twitter.com/EO9Gx3Rnqa