Jour 5 : Tsonga, Nadal, Murray, Garcia au programme

5e jour de compétition aux Internationaux d'Angleterre avec les matchs du troisième tour chez les filles ainsi que chez les hommes. Tsonga, Paire et Caroline Garcia seront sur le court et il est possible que le clan tricolore réalise un 3/3 en ce vendredi.

Hommes:

Rafael Nadal (ESP) [4] - Karen Khachanov (RUS) [30]

Andy Murray (GBR) [1] - Fabio Fognini (ITA) [28]

Steve Johnson (USA) [26] - Marin Cilic (CRO) [7]

Aljaz Bedene (GBR) - Gilles Muller (LUX) [16]

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) [12] - Sam Querrey (USA) [24]

Kei Nishikori (JPN) [9] - Roberto Bautista Agut (ESP) [18]

Kevin Anderson (RSA) - Ruben Bemelmans (BEL)

Benoit Paire (FRA) - Jerzy Janowicz (POL)



Femmes:

Victoria Azarenka (BLR) - Heather Watson (GBR)

Johanna Konta (GBR) [6] - Maria Sakkari (GRE)

Naomi Osaka (JPN) - Venus Williams (USA) [10]

Shuai Peng (CHN) - Simona Halep (ROU) [2]

Jelena Ostapenko (LAT) [13] - Camila Giorgi (ITA)

Carina Witthoeft (GER) - Elina Svitolina (UKR) [4]

Dominika Cibulkova (SVK) [8] - Ana Konjuh (CRO) [27]

Caroline Garcia (FRA) [21] - Madison Brengle (USA)