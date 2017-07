Herbert et Mahut sortis par des inconnus

icolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, tenants du titre en double, ont été éliminés dès le deuxième tour de Wimbledon, défaits en cinq sets par les modestes Britanniques Jay Clarke et Marcus Willis 3-6, 6-1, 7-6 (7/3), 5-7, 6-3.



Eliminés dès le premier tour de Roland-Garros, Herbert, 70e mondial en simple et 7e en double, et Mahut, 78e mondial et 4e (et ancien N.1 mondial) en double, se sont inclinés à Londres contre des inconnus: Willis occupe la 380e place mondiale en simple et la 708e en double; quant à Clarke, il est classé 368e à l'ATP et 882e en double.