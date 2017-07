Demi-finales : qui peut stopper Federer ?

Début des demi-finales de Wimbledon 2017 chez les hommes ce vendredi avec notamment le grand favori à savoir Roger Federer assez impressionnant depuis le début du tournoi.

Programme du jour:



Sam Querrey (USA) [24] - Marin Cilic (CRO) [7]

Sam Querrey retrouve Marin Cilic pour une demi-finale historique sur le gazon londonien. Le Croate partira favori devant l'Américain qui n'a jamais atteint le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. De son côté, le Croate a déjà remporté un Majeur, c'était l'US Open il y a quelques années. Cette saison, il est en très grande forme sur gazon et pourra faire mal à son adversaire avec son service et ses coups droits.



Pour l'Américain, les armes seront similaires avec un très gros service mais également un coup droit très puissant. Le Californien sera en pleine confiance après son magnifique succès face au numéro un mondial, Andy Murray. Autre point, les deux derniers matchs en cinq sets disputés dernièrement pourrait faire mal à l'Américain au niveau physique.



Roger Federer (SUI) [3] - Tomas Berdych (CZE) [11]

Le Suisse part grandissime favori de cette rencontre face au Tchèque Tomas Berdych qu'il a souvent battu par le passé. Il est largement capable de remporter le tournoi surtout que les vrais leaders du tennis mondial sont absents des demi.



Impressionnant depuis le début de la compétition, on voit mal le Suisse chuté face au revenant Tchèque Tomas Berdych. Même si ce dernier joue très bien sur gazon, il reste largement à la portée de Roger Federer. L'ancien numéro un mondial peut glaner un nouveau titre du Grand Chelem et rentré encore un peu plus dans l'histoire.