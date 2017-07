Ça passe pour Halep et Svitolina

Les deux tête de séries du jour se sont facilement imposées au premier tour de Wimbledon. Elina Svitolina vainqueur de Barty en deux sets 7-5 / 7-6 et Simona Halep la Roumaine avec une victoire 6-4 / 6-1 face à Erakovic.



Elina Svitolina is safely through to the second round, beating Ashleigh Barty in straight sets.



➡ https://t.co/Imw8tjvk9k #Wimbledon pic.twitter.com/hrJIkhIj93