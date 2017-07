Belle journée pour les Français

Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Benoît Paire, Pierre-Hugues Herbert et Caroline Garcia ont passé le premier tour à Wimbledon, lundi.

Le Français Benoît Paire, 46e mondial, a dominé le Brésilien Rogerio Dutra Silva (69e) 6-4, 3-6, 7-6 (12/10), 6-4 pour accéder lundi au deuxième tour de Wimbledon où il affrontera son compatriote Pierre-Hugues Herbert (70e) qui avait un peu plus tôt profité de l'abandon de l'Australien Nick Kyrgios (20e) pour des douleurs à une hanche, alors que le Français avait remporté les deux premiers sets (6-3, 6-4).



Quant à Jo-Wilfried Tsonga il s'est baladé. Le N.1 français (10e mondial) a étrillé en trois manches (6-3, 6-2, 6-2) le jeune Britannique Cameron Norrie, âgé de 21 ans et 221e mondial. Lucas Pouille, tête de série N.14, a également passé le premier tour après sa victoire en quatre sets sur le Tunisien Malek Jaziri, 77e mondial, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-6 (7/2). Le Français, 16e mondial, s'est imposé en un peu plus de trois heures, après avoir perdu le premier set en raison notamment d'un service imprécis et de montées au filet manquées. Pouille s'est ensuite repris en remportant les manches suivantes, avant de connaître une rechute dans le dernier set. Le Français affrontera au deuxième tour le Polonais Jerzy Janowicz, 141e mondial mais qui avait atteint les demi-finales à Wimbledon en 2013, tombeur du jeune Canadien Denis Shapovalov lundi.



Seul Julien Benneteau a été éliminé par l'Ukrainien Stakhovsky, pourtant moins bien classé que lui.



Chez les dames, Caroline Garcia est passée face à Cepelova, mais Alizé Cornet a été éliminée par l'Italienne Giorgi.