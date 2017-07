Venus Williams se qualifie pour les quarts de finale

L'aînée des sœurs Williams, Venus, s'est aisément qualifiée pour les quarts de finale de Wimbledon lundi à Londres, en s'imposant 6-3, 6-2 face à la Croate Ana Konjuh. Il n'aura pas fallu plus d'une heure et trois minutes à l'Américaine pour boucler le match.



Au prochain tour, la quintuple lauréate à Wimbledon, joueuse la plus âgée du plateau féminin 2017 (37 ans) sera opposée à la jeune Jelena Ostapenko (20 ans), victorieuse de l'Ukrainienne Elina Svitolina (N°5 mondiale) en huitièmes. Un choc des générations en perspective.