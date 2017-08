Un compte à rebours pour aider les joueurs

Un compte à rebours, affichant les 25 secondes imparties entre les points, sera visible de chaque côté des courts de tennis lors des qualifications du prochain US Open (28 août-10 septembre). L'arbitre sera capable, à sa discrétion, d'arrêter le chronomètre dans certaines circonstances. Le coaching sera également accepté. En effet, l'entraîneur pourra parler avec son protégé s'ils se trouvent tous les deux du même côté du terrain et qu'ils ne perturbent pas le jeu. A noter qu'un décompte plus précis sera également de vigueur lors des temps morts médicaux et d'éventuels retour au vestiaire.