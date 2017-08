Sharapova invitée à Flushing

Les organisateurs de Roland-Garros lui avaient fermé la porte au nez, puis forfait pour Wimbledon, Maria Sharapova pourra participer à l'US Open. Les organisateurs invitent la Russe à disputer le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année à partir du 28 août.

Maria Sharapova sort de suspension. Elle avait été suspendue le 8 juin 2016 par la Fédération internationale de tennis (FIT) après avoir été contrôlée positive au meldonium en janvier, lors de l'Open d'Australie, suspension finalement ramenée à quinze mois.



Vainqueur du tournoi new-yorkais en 2006, la Russe soigne actuellement une blessure au bras gauche qui l'a contrainte à déclarer forfait à Stanford après avoir passé le premier tour, et à Toronto la semaine dernière. Actuellement 148e joueuse mondiale, elle n'avait pas bénéficié de wildcard pour Roland-Garros, qu'elle avait remporté en 2012 et 2014, et avait renoncé de demander une invitation pour Wimbledon, où elle avait triomphé en 2014, avant de déclarer forfait sur blessure pour l'édition 2017.



Serena Williams égratignée

Maria Sharapova égratigne Serena Williams dans sa biographie à paraître prochainement: "Serena me déteste depuis que je l'ai battue en finale à Wimbledon en 2004. Elle essayait de redevenir n°1 mondiale alors que je n'avais que 17 ans quand je l'ai battue. Après le match, au filet, elle m'a dit "Bien joué", mais je savais qu'elle me détestait déjà. Nous devrions être amies, mais ce n'est pas le cas. J'espère qu'un jour nous le serons, car j'ai un immense respect pour elle".