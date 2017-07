L'US Open passe la barre des 50 millions

La dotation globale de l'US Open (28 août-10 septembre) atteindra 50,4 millions de dollars (43,61 millions d'euros) cette année, dépassant ainsi la barre des 50 millions pour la 1re fois dans l'histoire du plus riche tournoi de tennis de la planète.



Les vainqueurs chez les messieurs et chez les dames remporteront chacun 3,2 millions d'euros tandis que, comparativement à il y a un an, les récompenses augmenteront en moyenne de 7,5 % à chaque tour.