Bacsinszky renonce à l'US Open

La Suissesse Timea Bacsinszky (24e mondiale) ne s'est pas remise de douleurs au poignet gauche. Elle renonce à s'aligner à Flushing Meadows.



Bacsinszky n'est pas apparue en compétition depuis Wimbledon, où elle avait été sortie au 3e tour. Ellz avait souffert de la cuisse gauche au cours de son match perdu en trois sets face à Agnieszka Radwanska sur le gazon londonien, et les examens avaient révélé deux déchirures musculaires. Sa cuisse va beaucoup mieux, mais elle a profité de sa pause forcée pour soigner son... poignet gauche.



Privée de tennis depuis plus d'un mois, la demi-finaliste de Roland-Garros envisageait initialement de revenir sur les courts la semaine prochaine à New Haven.