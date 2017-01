Tennis - News

Un tennisman australien suspendu 7 ans pour match truqué

Accusé d'avoir tenté de truquer un match, Nick Lindahl, un tennisman australien, a été suspendu sept ans et condamné à une amende de 35.000 dollars australiens (33.000 euros), a annoncé l'Unité pour l'intégrité du tennis (TIU) mardi. Deux autres joueurs ont été sanctionnés par cette instance disciplinaire créée il y a neuf ans pour combattre la corruption, et qui montre les muscles à quelques jours de l'Open d'Australie.



Lindahl, 28 ans, retraité du tennis professionnel en 2013 après avoir atteint le 187e rang mondial, a été jugé coupable d'avoir modifié ou tenté de modifier l'issue d'une rencontre et d'avoir refusé de coopérer avec l'enquête de la TIU. Jugé coupable de corruption dans cette affaire en avril par la justice australienne, il avait écopé d'une amende de 1.000 dollars australiens (695 euros). Il avait proposé de laisser filer un match lors du tournoi australien de Toowoomba, comptant pour le circuit masculin ITF, en septembre 2013