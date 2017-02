Tennis - News

Toni Nadal n'entraînera plus Rafael en 2018

Toni Nadal cessera d'être l'entraîneur principal de son neveu Rafael Nadal en 2018 pour se consacrer à l'académie familiale aux Baléares (Espagne). Carlos Moya prendra progressivement sa place d'ici à cette échéance.



Le tandem Nadal représente l'une des plus longues et des plus fructueuses collaborations de l'histoire du tennis, un sport où les entraîneurs changent souvent. Grâce aux conseils de son oncle et à son immense talent, Nadal a remporté 69 titres dont quatorze en Grand Chelem.