Sharapova invitée pour le tournoi de Stanford

La Russe Maria Sharapova a été invitée au tournoi WTA de Stanford en Californie (31 juillet – 6 août) où elle devrait faire son retour en compétition après une blessure à la jambe contractée à Rome qui la prive des tournois des Birmingham et de Wimbledon.





La Russe Maria Sharapova a annoncé mardi avoir reçu une invitation officielle pour le tournoi WTA de Stanford en Californie (31 juillet – 6 août). C'est la première fois depuis 2011 qu'elle disputera ce tournoi et remercie les organisateurs pour cette wild-card.



Depuis son grand retour en compétition fin avril après 15 mois de suspension pour dopage au meldonium, Sharapova a disputé 3 tournois (Stuttgart, Madrid et Rome) grâce à des wild-cards puisque son classement actuel (175ème) ne lui permet pas d'accéder directement aux tableaux principaux des tournois. Les organisateurs de Roland-Garros, en revanche, ne l'avaient pas invitée sur la terre battue parisienne pour l'édition 2017 des Internationaux de France.



L'ancienne N°1 mondiale fera donc son deuxième petit retour à Stanford car, depuis le tournoi de Rome, elle souffre d'une blessure à la jambe qui la tient éloignée des courts et la prive des tournois de Birmingham et de Wimbledon auxquels elle a pourtant été conviée par les organisateurs.