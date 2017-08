Serena Williams : enceinte et sportive !

En couple avec le business man Alexis Ohanian, Serena Williams est enceinte de son premier enfant.



Enceinte de 8 mois la joueuse de tennis a toujours de l'énergie à revendre et n'a pas arrêté le sport pour autant. En effet, le site people américain TMZ a dévoilé une video d'elle en plein entrainement.



Elle a déclaré ne pas vouloir arrêter le sport après la naissance de son enfant : "Je prévois définitivement de revenir. Je ne suis pas encore finie. Avoir un bébé est une nouvelle partie de ma vie. Mon bébé fera désormais partie de mes soutiens et j'espère qu'il m'encouragera !". C'est la raison pour laquelle elle continue de s'entrainer.





#SerenaWilliams is still killiin' it in the gym during her 3rd trimester!! pic.twitter.com/fvzhsIGgDR