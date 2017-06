Une journée tronquée par la pluie à Roland-Garros

Richard Gasquet et Gaël Monfils n'ont pu terminer leur duel, interrompu par la pluie. Andy Murray a éliminé Juan Martín Del Potro dans le choc du jour. Cornet et Garcia se sont qualifiées chez les dames et s'affronteront en huitièmes.

Simple messieurs (3e tour):

Andy Murray (GBR/N.1) bat Juan Martín Del Potro (ARG/N.29) 7-6 (10/8), 7-5, 6-0

Fernando Verdasco (ESP) bat Pablo Cuevas (URU/N.22) 6-2, 6-1, 6-3

Stan Wawrinka (SUI/N.3) bat Fabio Fognini (ITA/N.28) 7-6 (7/2), 6-0, 6-2

Kevin Anderson (RSA) bat Kyle Edmund (GBR) 6-7 (6/8), 7-6 (7/4), 5-7, 6-1, 6-4

Marin Cilic (CRO/N.7) bat Feliciano Lopez (ESP) 6-1, 6-3, 6-3



Simple dames (3e tour):

Caroline Wozniacki (DEN) bat Catherine Bellis (USA) 6-2, 2-6, 6-3

Carla Suarez (ESP/N.21) bat Elena Vesnina (RUS/N.14) 6-4, 6-4

Simona Halep (ROM/N.3) bat Darya Kasatkina (RUS/N.26) 6-0, 7-5

Caroline Garcia (FRA/N.28) bat Su-Wei Hsieh (TPE) 6-4, 4-6, 9-7

Alizé Cornet (FRA) bat Agnieszka Radwanska (POL/N.9) 6-2, 6-1