Svitolina qualifiée pour le troisième tour

La tête de série numéro 5, Elina Svitolina s'est imposé dans la douleur ce matin au deuxième tour de Roland-Garros. L'Ukrainienne se qualifie pour le prochain tour en 3 sets.

Elina Svitolina obtient son ticket pour le prochain tour grâce à sa victoire compliquée face à la Bulgare Pironkova. Le score final, 3-6 / 6-3 / 6-2. Prochain tour face à la jeune polonaise Magda Linette.



Svitolina Survives



The No.5 seed rallies back after dropping the opening set to oust former quarterfinalist Pironkova 3-6 6-3 6-2. #RG17 pic.twitter.com/oL4VcD2v92