Surprise aussi dans le double

L'Américain Ryan Harrison et le Néo-Zélandais Michael Venus ont remporté samedi le double de Roland-Garros en battant le Mexicain Santiago Gonzalez et l'Américain Donald Young en trois sets 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-3. C'est la première victoire en Grand Chelem d'Harrison et Venus, qui ne disputaient que leur cinquième tournoi ensemble. Aucune des deux paires finalistes n'était têtes de série.