Roland-Garros, les matchs des favoris

Les favoris connaissent leur sort depuis ce matin à Roland Garros. Pas de match piège à part pour Rafael Nadal ou Marin Cilic. Côté fille les favorites ont été épargné.

Femmes:

[1] Kerber vs Makarova

[2] Ka.Pliskova vs Zheng

[3] Halep vs Cepelova

[4] Muguruza vs Schiavone









Hommes:

[1] Murray vs Kuznetsov

[2] Djokovic vs Granollers

[3] Wawrinka vs Qualifier

[4] Nadal vs Paire