Roland-Garros en direct : Monfils et deux Françaises pour une place en quart

Roland-Garros se poursuit avec la fin des huitièmes de finale. Il reste encore 3 représentant(es) pour la France. Gael Monfils, Alizé Cornet et Caroline Garcia.





Programme du jour:

Court Philippe-Chatrier:

Carla Suarez-Navarro (ESP/N.21) - Simona Halep (ROU/N.3)

Andy Murray (GBR/N.1) - Karen Khachanov (RUS)

Stan Wawrinka (SUI/N.3) - Gael Monfils (FRA/N.15)

Caroline Garcia (FRA/N.28) - Alizé Cornet (FRA)



Court Suzanne-Lenglen:

Elina Svitolina (UKR/N.5) - Petra Martic (CRO)

Fernando Verdasco (ESP) - Kei Nishikori (JPN/N.8)

Kevin Anderson (RSA) - Marin Cilic (CRO/N.7)

Veronica Cepede Poyg (PAR) - Karolina Pliskova (RTC/N.2)



Début des matchs à 11 heures, voici quelques petites infos:



Murray - Khachanov:

Même si l'Ecossais part favori, il pourrait bien se casser les dents contre un adversaire qui n'a rien à perdre et pour le moment inconnu du grand public. Karen Khachanov, c'est 21 ans au compteur, 1, 98 mètres et un jeu parfaitement adapté à la terre. Tombeur de Tomas Berdych ainsi que de John Isner au tour précédent, il fait partie de ce que l'on appelle la next Gen, autrement dit la nouvelle génération. Ce Russe possède un gros service et un coup droit ravageur. Il participe à son premier Roland-Garros et pourrait bien "enfin" se faire un nom dans le monde du tennis. Même si on parle beaucoup de Thiem ou encore Zverev, Karen Khachanov pourrait lui aussi être une révélation dans ce tournoi. Cet après-midi, il aura un défi immense à relever, mais avec sa jeunesse, son talent et son insouciance, il peut envoyer un message fort et faire un coup d'éclat. Il en a en tous les cas le potentiel. A lui de jouer.



Monfils - Wawrinka:

Le match le plus attendu chez les garçons aujourd'hui est celui de Gael Monfils. Le Parisien chez lui aura besoin d'un public en feu pour venir à bout du Suisse Stan Wawrinka. Et l'exploit est possible puisque la Monf l'a déjà fait auparavant. Dans leur face à face, les deux joueurs en sont à 2 victoires chacun. Stan n'a perdu aucun set, alors que Gael a laissé 6 jeux en route hier face à Richard Gasquet. Le tricolore sera en pleine forme car depuis une semaine, il n'a pas eu à disputer de match marathon. S'il veut gagner la rencontre il faudra qu'il fasse le match parfait. Bon en défense, au service en attaque et surtout en relance sur le service adverse. De son côté, le Suisse impressionne mais n'est pas imbattable à l'image de son match et son premier set face à Fabio Fognini où il avait dû courir après le score. Cet après-midi, c'est à Gael Monfils de montrer ce qu'il vaut et de pousser "Stanimal" comme on le surnomme dans ses derniers retranchements.



Cornet - Garcia:

Le dernier match va valoir de l'or. Deux Françaises pour une place en quart, ce qui montre que le tennis féminin tricolore est en progression. Alizé Cornet affronte Caroline Garcia. Les deux joueuses, anciennes amies sont en froid à cause de petites histoires en Fed Cup. Un cas de figure qui met encore plus d'intensité sur ce match. Les filles ont toutes les deux passés les toursen donnant beaucoup sur le court et elle peuvent aller chercher un e place en quart. Elles se connaissent parfaitement et ce match sera une véritable guerre psychologique. Sur le grand tableau, il n' y a pour l'instant jamais eu d'affrontement ente les deux joueuses. Une partie qui pourrait bien aller jusqu'au bout de la nuit, car elles sont prévues après le match de Gael Monfils sur le court Philippe-Chatrier.



GZ