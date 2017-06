Roland-Garros en direct : Gasquet-Monfils à l'affiche

Richard Gasquet et Gaël Monfils, les deux derniers rescapés français du tableau messieurs à Roland-Garros, s'affrontent pour une place en huitièmes de finale, samedi.



Il y aura au préalable un choc entre Andy Murray et le gentil géant Juan Martin Del Potro mais c'est bien le duel franco-français entre Richard Gasquet et Gaël Monfils que l'on suivra avec attention. Il y a encore quelques semaines, les partenaires de Coupe Davis étaient tous deux à l'infirmerie et sont arrivés à Paris sans guère de repères. Mais en deux matches, ils ont retrouvé un niveau alléchant qui donne plus de saveur à ce troisième tour, équilibré sur le papier.



Monfils domine d'une courte tête (7-6) et a remporté le seul match sur terre battue contre son compatriote, en 2011 à Barcelone. En revanche, le dernier face-à-face a tourné à l'avantage de Gasquet, en février à Marseille (dur).



Chez les dames, Alizé Cornet et Caroline Garcia tenteront de rejoindre Kristina Mladenovic en deuxième semaine. La Niçoise ne sera pas favorite contre la Polonaise Agniezska Radwanska, qui l'a battue sept fois en huit matches dont une fois à Paris (2008, 3e tour). La Lyonnaise a, elle, hérité d'une adversaire plus abordable, la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, qu'elle avait dominée en 2014 à New Haven.





Le programme des principaux matches

Court central

Alizé Cornet (FRA) - Agnieszka Radwanska (POL/N.9)

Andy Murray (GBR) - Juan Martin Del Potro (ARG/N.29)

Richard Gasquet (FRA/N.24) - Gaël Monfils (FRA/N.15)

Elina Svitolina (UKR/N.5) - Magda Linette (POL)



Court Suzanne-Lenglen

Feliciano Lopez (ESP) - Marin Cilic (CRO/N.7)

Daria Kasatkina (RUS/N.26) - Simona Halep (ROM/N.3)

Stan Wawrinka (SUI/N.3) - Fabio Fognini (ITA/N.28)

Anastasija Sevastova (LAT/N.17) - Petra Martic (CRO)



Court N.1

Su-Wei Hsieh (TPE) - Caroline Garcia (FRA/N.28)

Hyeon Chung (KOR) - Kei Nishikori (JPN/N.8)

Carina Witthoeft (GER) - Karolina Pliskova (CZE/N.2)